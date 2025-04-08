Суд поставил под сомнение эффективность обязательств CRH, разрешение АМКУ отменено

Хозяйственный суд города Киева признал недействительным решение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) от 5 сентября 2024 года (№304-р), которым было предоставлено разрешение группе CRH на концентрацию активов на украинском рынке цемента.

В своем решении суд обратил особое внимание на то, что Комитет фактически не доказал эффективность обязательств, предложенных CRH для предотвращения монополизации.

В частности, суд указал, что АМКУ, несмотря на замечания со стороны участников рынка и государственных органов, принял решение в пользу CRH, мотивируя это тем, что предложенные компанией обязательства - такие как создание отдельного юридического лица, запрет обмена коммерческой информацией и другие ограничения - якобы являются адекватным ответом на риски, выявленные в ходе рассмотрения дела.

Впрочем, в материалах решения Комитета отсутствует надлежащее обоснование, почему именно эти обязательства считаются достаточными для устранения опасений относительно уменьшения конкуренции. Суд отметил, что решение АМКУ не содержит анализа конкретных документов или доказательств, подтверждающих действенность таких мер. В обжалованном решении не объясняется, как именно предложенная компанией модель поведения позволяет избежать негативных последствий на рынке цемента, в частности в сегментах общестроительного и сульфатостойкого цемента.

Более того, в судебном решении также указано, что группа CRH нарушила условия обязательств уже после получения разрешения. В частности, компания назначила в состав наблюдательного совета представителя, связанного с другими структурами CRH, что противоречит одному из ключевых обязательств по избежанию конфликта интересов и обеспечению независимости вновь созданных субъектов хозяйствования.

Таким образом, суд не только поставил под сомнение обоснованность разрешения на концентрацию, но и указал на несоблюдение компанией CRH взятых на себя обязательств.

Напомним, осенью 2024 года группа CRH, один из лидеров мирового цементного рынка, приобрела украинские активы итальянской Buzzi - заводы "Волынь-Цемент" и "Югцемент". Сделка на сумму 100 млн евро предоставила CRH контроль над 47% украинского рынка цемента, что вызвало беспокойство среди потребителей и стало предметом антимонопольного разбирательства.