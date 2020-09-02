Уряд готує апеляцію на рішення по ПриватБанку у справі про вклади Суркісів

Уряд не погоджується з ухвалою суду Печерського райсуду м. Києва про примусове стягнення з ПриватБанку майже 10 млрд грн на користь компаній братів Суркісів. Це рішення буде оскажене в апеляційному суді.

Про це заявив глава уряду Денис Шмгаль у Facebook.

Він зазначив, що наразі очікується повний текст рішення, щоб сформувати юридичну позицію для апеляції.

"Ми вважаємо, що рішення Печерського суду прийнято з порушенням норм процесуального законодавства, без розгляду справи по суті. Кабінет Міністрів продовжить співпрацю з ПриватБанком та Національним банком для захисту інтересів держави та всіх українців", - написав Шмигаль.

Він також додав, що рішення суду не стосується питання націоналізації ПриватБанку.

У Міністерстві фінансів також відреагували на ухвалу Печерського райсуду, заявивши, що не погоджуються з нею.

"Міністерство фінансів... буде продовжувати захищати інтереси держави та банку. Наступним кроком є підготовка апеляційної скарги на проголошену сьогодні ухвалу", - йдеться в заяві.

В Національному банку заявили, що "продовжать захищати законність рішень про націоналізацію ПриватБанку та докладуть всіх зусиль для того, щоб зберегти фінансову стабільність і не допустити втрати коштів платників податків".

"Судові процеси навколо ПриватБанку тривають. Ми вважаємо, що рішення про конвертацію коштів пов’язаних з ексвласниками осіб у ПриватБанку у 2016 році (bail-in) було справедливим і адекватним, з огляду на витрачені державою кошти для порятунку ПриватБанку та фінансової системи", - йдеться в заяві НБУ.

Нагадаємо, у середу, 2 серпня, Печерський районний суд Києва задовольнив позов офшорних компаній, пов'язаних з сім'єю Суркісів, до державного "ПриватБанку".