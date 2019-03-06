Суд ухвалив витребувати у Ради дані про персональний склад коаліції

Суд потребує даних із зазначенням прізвищ, імен, по батькові нардепів зі складу коаліції

Окружной административный суд города Киева во время рассмотрения иска об обязательстве координаторов коалиции внести премьер-министру предложения по кандидатуре министра здравоохранения частично удовлетворил требование об истребовании доказательств состава коалиции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу суда.

Указано, что суд постановил вытребовать у Верховной рады Украины, Аппарата ВР, коалиции депутатских фракций в парламенте сведения по состоянию на 28 февраля 2019 года с указанием фамилий, имен, отчеств народных депутатов, входящих в состав коалиции, действующей на основании соглашения о коалиции депутатских фракций "Европейская Украина" от 27 ноября 2014 года.

"Соответствующую информацию суд постановил вытребовать и у координаторов коалиции депутатских фракций в Верховной раде "Европейская Украина" Артура Герасимова и Максима Бурбака. Востребованные материалы или письменные объяснения с указанием невозможности предоставления суду истребованных доказательств должны быть представлены в срок до 12 марта", - подчеркивается в сообщении.

Указано, что 14 марта суд продолжит рассмотрение данного дела.

В пресс-службе добавили, что истец просит суд признать противоправной бездеятельность координаторов коалиции по поводу необеспечения внесения коалицией предложения по кандидатуре главы Минздрава.

Напомним, в ноябре 2015 года Владимир Гройсман, который на тот момент был главой парламента, отмечал низкий уровень взаимодействия парламентской коалиции и низкий уровень дисциплины среди народных депутатов.

Как писало РБК-Украина, глава Верховной рады Андрей Парубий заявил, что после парламентских выборов 2019 в Украине должна быть создана проевропейская коалиция в Раде.