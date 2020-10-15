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Суд Польщі продовжив арешт Новаку

Автор: Андрій Козловський

Районний суд Варшави задовольнив клопотання прокуратури про продовження тимчасового арешту ще на три місяці колишньому главі "Укравтодору" Славоміру Новаку. Захист подасть скаргу на це рішення.

Про це повідомляє RMF24.

Адвокат Славоміра Новака Антоні Каня-Сенявський заявив, що підзахисний не визнає пред'явлених йому звинувачень, тому рішення суду буде оскаржене.

Крім того, суддя Данута Кахнович взяла до відома прохання прокуратури про продовження арешту Яцеку П., якого вважають спільником Новака, але на два, а не три місяці, як просив прокурор.

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Нагадаємо, 21 липня прокуратура Варшави висунула звинувачення Новаку в керівництві організованою злочинною групою, що отримувала вигоду від корупції. Розслідування пов'язане з періодом, коли він очолював державне агентство України - "Укравтодор".

Також Новака підозрюють у підбурюванні лікаря Медичного військового інституту у Варшаві у наданні медичних довідок, якими він мав намір скористатися, щоб виправдати свою відсутність на роботі в Україні.

Крім того, РБК-Україна раніше повідомляло, що Польський суд відмовився відпустити під заставу Славоміра Новака.

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Новини України Славомир Новак