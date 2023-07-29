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Суд в Польше арестовал более 20 украинцев за нелегальное производство сигарет

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Суббота 29 июля 2023 22:59
Суд в Польше арестовал более 20 украинцев за нелегальное производство сигарет Иллюстративное фото: Суд в Польше арестовал более 20 украинцев за нелегальное производство сигарет (ssu.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Суд в Польше заключил под стражу 21 гражданина Украины, подозреваемого в участии в организованной преступной группе, занимавшейся нелегальным производством табачных изделий. Все они были задержаны в цехе, где производились сигареты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF FM.

Прокуратура Свидницкого повята сообщила, что двадцать один человек был задержан полицией в цехе в Вальбжихе, где осуществлялось нелегальное производство сигарет.

"В цехе были обнаружены, в частности, станки для производства сигарет, значительное количество табачных листьев и большое количество изготовленных, готовых к продаже пачек сигарет без акцизных марок", - говорится в сообщении прокуратуры.

Задержанным было предъявлено обвинение, в частности, в участии в организованной преступной группе, занимавшейся незаконным производством табачных изделий.

По ходатайству прокуратуры окружной суд в Валбжихе арестовал на три месяца 21 подозреваемого.

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