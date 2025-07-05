Суд подтвердил законность сноса часовни возле фундамента Десятинной церкви в Киеве

Верховный Суд Украины поставил точку в многолетнем земельном споре между Национальным музеем истории Украины и Религиозной общиной Украинской православной церкви Десятинного Храма Рождества Пресвятой Богородицы 23 июня. Суд оставил без изменений решения предыдущих инстанций, которые признали законным снос самовольно построенной часовни на территории музея.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений.

Суть спора

Музей требовал устранения препятствий в пользовании земельным участком площадью 2,32 га на ул. Владимирской, 2, где Религиозная община самовольно построила часовню площадью 133,2 кв.м. Хозяйственный суд обязал общину снести здание за свой счет и привести землю в прежнее состояние. После длительного исполнительного производства, в мае 2024 года объект был демонтирован.

Мнение юриста

Верховный Суд подтвердил, что даже если должник обязан лично выполнить решение, его бездействие не может блокировать исполнение решения суда.

"Государство имеет право привлечь третьих лиц для принудительного исполнения, если должник уклоняется. Это гарантирует эффективность правосудия и защиту прав собственника земли", - комментирует юрист Клим Братковский.

Адвокат также отметил, что суды правильно применили положения статьи 63 Закона Украины "Об исполнительном производстве", которая позволяет исполнение решений без участия должника, если тот препятствует процессу.