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Суд переніс винесення вироку Манафорту

Новини » Політика    29.01.2019 - 03:56
Суд переніс винесення вироку Манафорту
Фото: Пол Манафорт (youtube.com/NBC News)

Винесення вироку перенесли на невизначений термін

У США відклали на невизначений термін винесення вироку Полу Манафорту, екс-голові виборчого штабу президента Дональда Трампа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Так, суддя Томас Селбі Елліс пояснив, що він хоче відкласти винесення вироку до тих пір, поки суд у Вашингтоні не винесе рішення про те, чи збрехав Манафорт спецпрокурору США Роберту Мюллеру, який займається розслідуванням можливого втручання у вибори президента Сполучених Штатів в 2016 році.

Зазначимо, Манафорта заарештували в 2017 році, його звинуватили у змові, відмиванні грошей, приховуванні банківських рахунків, роботі іноземним агентом без необхідної ліцензії, ухиленні від податків і тиску на свідків.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що спецпрокурор Сполучених Штатів Америки (США) Роберт Мюллер заявив, що екс-глава передвиборчого штабу президента США Дональда Трампа політтехнолог Пол Манафорт передавав дані соцопитувань під час кампанії 2016 року своєму діловому партнерові Костянтину Килимнику.

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