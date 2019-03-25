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У суд передали справу студента, який влаштував різанину біля гуртожитка НАУ

Новини » Суспільство    25.03.2019 - 12:17
У суд передали справу студента, який влаштував різанину біля гуртожитка НАУ
Ілюстративне фото (pxhere.com)

Неповнолітньому студенту загрожує до 8 років тюрми

Прокурори прокуратури міста Києва скерували до суду обвинувальний акт відносно 17-річного молодика, який у День знань спричинив ножові поранення двом студентам Національного авіаційного університету (НАУ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури у Facebook

Так, в ніч на 1 вересня 2018 року першокурсник одного з столичних вишів вирішив відсвяткувати з друзями день посвяти у студенти. Знаходячись біля гуртожитку НАУ, молодик намагався приникнути в приміщення.

Однак студенти, які жили гуртожитку не впускали його всередину. Обурившись цим, хлопець дістав ніж та наніс двом студентам НАУ численні поранення у різні частини тіла, та з місця вчинення злочину втік.

В результаті протиправних дій одному потерпілому спричинено тяжкі тілесні ушкодження, іншому - легкі.

За результатами слідства дії зловмисника кваліфіковано за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження), ч. 2 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. За вчинене йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

У суд передали справу студента, який влаштував різанину біля гуртожитка НАУ

Нагадаємо, у Києві 1 вересня 2018 року сталася різанина у гуртожитку НАУ по вул. Ніжинській. 

РБК-Україна писало, що у Києві працівника поліції охорони затримали за нанесення ножових ударів інспектору патрульної поліції.

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