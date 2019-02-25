До суду передали справу причетною до розкрадання 2 млн гривень, виділених для військових

Кошти виділялися на облаштування бліндажів на Донбасі

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) завершило расследование в отношении экс-начальницы управления капитального строительства одной из ОГА в Западном регионе, которая причастна к хищению 2 млн гривен, выделенных на обустройство блиндажей в зоне ООС. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт НАБУ.

Сообщается, что чиновница обвиняется в злоупотреблении властью или служебным положением. По версии следствия, она внесла изменения в проектно-сметную документацию по строительству опорных пунктов (блиндажей) в зоне АТО в Донецкой области. В результате подрядчики построили взводные опорные пункты из материалов не пригодных для этого типа сооружений.

Также сообщается, что ее действия нанесли ущерб на общую сумму более 2 млн гривен. Расследование данных фактов было начато детективами НАБУ в ноябре 2017 после передачи дела из военной прокуратуры.

Напомним, в сентябре 2017 года генпрокурор Юрий Луценко распорядился проверить использование средств на строительство опорного пункта на Донбассе. В частности, в ходе визита в расположение 128 горно-пехотной бригады он раскритиковал состояние фортификационных сооружений.