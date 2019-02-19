Суд передав в управління АРМА незавершені будівлі Войцеховського

Агентство з розшуку корупційних активів отримає більше десяти житлових комплексів у Києві

Печерский районный суд. Киев передал в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) незавершенное строительство компании "Укогруп", которую связывают с киевским застройщиком Анатолием Войцеховским. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение суда в Едином государственном реестре.

Как отмечается в решении суда от 14 января 2019 года, в течение 2012-2014 годов служебные лица группы компаний "Укогруп", действуя в составе организованной группы, самовольно, вопреки установленному порядку, на территории города Киева заняли земельные участки и незаконно начали на них самовольное строительство жилых и офисно-торгово-жилых комплексов.

Согласно решению, суда, в управление АРМА передаются следующие объекты в Киеве:

ЖК "Новая Волна", по ул. Харьковское Шоссе, 15-А

ЖК "Милославский", ул. Милославская, 31-В

ЖК "Совские Пруды", ул. Кировоградская, 70

ЖК "Синеозерный", на пересечении проспектов Правды и Гонгадзе

Офисный центр "Доминион", по ул. Ушинского, 40

ЖК "Флагман" по ул. Лобачевского, 7в м. Киеве

ЖК "Родинний Затишок" по бульвару Гашека, 20,22,24

ЖК "Олимпийский городок", ЖК "Панорамный городок", ЖК "Панорамный" (сейчас "Демеевский квартал") по ул. Ракетной, 24

ЖК "Схидна Брама" по ул. Светлой, 3

ЖК "Сосновый Бор" по ул. Олевской

ЖК "Научный" по ул. Петропавловской, 40

нежилые помещения на I-м и II-м этаже по ул. Петропавловской, 40,

незавершенное строительство квартирного (многоэтажного) дома, по ул. Петропавловской, 40

Напомним, Генеральная прокуратура Украины в 2016 году направила в Деснянский районный суд Киева уголовное дело в отношении застройщика Анатолия Войцеховского. Его обвиняют в захвате земельных участков, самовольном строительстве, а также присвоении средств граждан под видом инвестиций в жилье. Отдельно Войцеховский как физическое лицо обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.