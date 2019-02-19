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Суд передав в управління АРМА незавершені будівлі Войцеховського


Агентство з розшуку корупційних активів отримає більше десяти житлових комплексів у Києві

Печерский районный суд. Киев передал в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) незавершенное строительство компании "Укогруп", которую связывают с киевским застройщиком Анатолием Войцеховским. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение суда в Едином государственном реестре.

Как отмечается в решении суда от 14 января 2019 года, в течение 2012-2014 годов служебные лица группы компаний "Укогруп", действуя в составе организованной группы, самовольно, вопреки установленному порядку, на территории города Киева заняли земельные участки и незаконно начали на них самовольное строительство жилых и офисно-торгово-жилых комплексов.

Согласно решению, суда, в управление АРМА передаются следующие объекты в Киеве:

  • ЖК "Новая Волна", по ул. Харьковское Шоссе, 15-А
  • ЖК "Милославский", ул. Милославская, 31-В
  • ЖК "Совские Пруды", ул. Кировоградская, 70
  • ЖК "Синеозерный", на пересечении проспектов Правды и Гонгадзе
  • Офисный центр "Доминион", по ул. Ушинского, 40
  • ЖК "Флагман" по ул. Лобачевского, 7в м. Киеве
  • ЖК "Родинний Затишок" по бульвару Гашека, 20,22,24
  • ЖК "Олимпийский городок", ЖК "Панорамный городок", ЖК "Панорамный" (сейчас "Демеевский квартал") по ул. Ракетной, 24
  • ЖК "Схидна Брама" по ул. Светлой, 3
  • ЖК "Сосновый Бор" по ул. Олевской
  • ЖК "Научный" по ул. Петропавловской, 40
  • нежилые помещения на I-м и II-м этаже по ул. Петропавловской, 40,
  • незавершенное строительство квартирного (многоэтажного) дома, по ул. Петропавловской, 40

Напомним, Генеральная прокуратура Украины в 2016 году направила в Деснянский районный суд Киева уголовное дело в отношении застройщика Анатолия Войцеховского. Его обвиняют в захвате земельных участков, самовольном строительстве, а также присвоении средств граждан под видом инвестиций в жилье. Отдельно Войцеховский как физическое лицо обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

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