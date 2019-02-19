Суд передав в управління АРМА незавершені будівлі Войцеховського

Агентство з розшуку корупційних активів отримає більше десяти житлових комплексів у Києві
Печерский районный суд. Киев передал в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) незавершенное строительство компании "Укогруп", которую связывают с киевским застройщиком Анатолием Войцеховским. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение суда в Едином государственном реестре.
Как отмечается в решении суда от 14 января 2019 года, в течение 2012-2014 годов служебные лица группы компаний "Укогруп", действуя в составе организованной группы, самовольно, вопреки установленному порядку, на территории города Киева заняли земельные участки и незаконно начали на них самовольное строительство жилых и офисно-торгово-жилых комплексов.
Согласно решению, суда, в управление АРМА передаются следующие объекты в Киеве:
Напомним, Генеральная прокуратура Украины в 2016 году направила в Деснянский районный суд Киева уголовное дело в отношении застройщика Анатолия Войцеховского. Его обвиняют в захвате земельных участков, самовольном строительстве, а также присвоении средств граждан под видом инвестиций в жилье. Отдельно Войцеховский как физическое лицо обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.