Суд відсторонив від посади поліцейського, який бив активістів

Поліцейського відсторонено від посади на 2 місяці

Печерский райсуд Киева отстранил оперуполномоченного Василия Мельникова, которого подозревают в превышении служебных полномочий при задержании активистов, от выполнения служебных обязанностей. Об этом в зале суда заявила судья Бортницкая, передает корреспондент РБК-Украина.

Указано, что срок отстранения будет считаться с 11 февраля.

"Суд принял ходатайство об отстранении на два месяца Мельникова Василия от должности старшего оперуполномоченного удовлетворить. Срок учитывать от 11 февраля. Изъять в настоящее время у Мельникова В.Н. служебное удостоверение. Объявление полного текста постановления состоится 18.02", - сказала судья.

Адвокат Павел Немчинов заявил, что его подзащитный отказывается говорить.

Сам Мельников на вопросы журналистов не ответил.

Напомним, ранее гособвинение ходатайствовало об отстранении Мельникова с должности старшего оперуполномоченного сроком на 2 месяца.

Как писало РБК-Украина ранее, Печерский райсуд Киева избрал Мельникову меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме в 115 тыс. 200 гривен.

Добавим, Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту превышения полномочий сотрудниками полиции во время столкновений с активистами возле Подольского райотдела полиции.