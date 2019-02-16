Суд відправив під домашній арешт кримінального авторитета "Федора"

Потерпілий від дій "Федора" громадянин Італії покинув територію України

Печерский суд Киева избрал меру пресечения лидеру преступной группировки, действующей в течение многих лет в Ровенской области , в виде круглосуточного домашнего ареста. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook заместителя председателя Национальной полиции Украины Вячеслава Аброськина.

По его словам, пострадавший от действий "Федора" гражданин Италии после данного решения суда решил покинуть территорию страны.

"Сегодня судья Печерского суда избрала меру пресечения лидеру преступной группировки, действующего в течение многих лет в Ровенской области, по прозвищу "Федор" за вымогательство у гражданина Италии более 100 тысяч долларов США - круглосуточный домашний арест", - написал он.

Аброськин выразил надежду, что указанный лидер преступной группировки будет сидеть за решеткой.

"После этого решения потерпевший гражданин Италии решил не искать экстрима и принял решение покинуть нашу страну, наши же граждане, которые после задержания этого "господина" поверили правоохранительным органам Украины и начали обращаться в Департамент стратегических расследований Нацполиции с заявлениями о совершении в отношении них преступлений, остаются на месте, а этот подонок, находясь у себя дома будет и дальше "рулить", - добавил он

Напомним, ранее сообщалось, что в Ровно задержали лидера преступной группировки, которое действует на территории Ровенской области с 2011 года.