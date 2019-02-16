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Суд відправив під домашній арешт кримінального авторитета "Федора"

Новини » Політика    16.02.2019 - 01:38
Суд відправив під домашній арешт кримінального авторитета "Федора"
Фото: В'ячеслав Аброськін (з відкритих джерел)

Потерпілий від дій "Федора" громадянин Італії покинув територію України

Печерський суд Києва обрав міру запобіжного заходу лідеру злочинного угруповання, діючого протягом багатьох років в Рівненській області , у вигляді цілодобового домашнього арешту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook заступника голови Національної поліції України В'ячеслава Аброськіна.

За його словами, потерпілий від дій "Федора" громадянин Італії після даного рішення суду вирішив покинути територію країни.

"Сьогодні суддя Печерського суду обрала міру запобіжного заходу лідеру злочинного угруповання, діючого протягом багатьох років в Рівненській області, на прізвисько "Федор" за вимагання у громадянина Італії більше 100 тисяч долларів США - цілодобовий домашній арешт", - написав він.

Аброськін висловив сподівання, що вказаний лідер злочинного угрупування сидітиме за гратами.

"Після цього рішення потерпілий громадянин Італії вирішив не шукати екстриму й прийняв рішення покинути нашу країну, наші ж громадяни, які після затримання цього "пана" повірили правоохоронним органам України та почали звертатися до Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції з заявами про скоєння відносно них злочинів, залишаються на місці, а цей покидьок, знаходячись у себе дома буде і далі "рулити", - додав він.   

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Рівному затримали лідера злочинного угруповання, яке діє на території Рівненської області з 2011 року.

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