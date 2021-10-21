Суд відправив справу "Бліц Інформ" на повторний розгляд

Як відомо, набувачем майна ПрАТ "Бліц Інформ" на аукціоні стала компанія, що має європейське коріння - ТОВ "Палп Мілл Прінт". Законність аукціону була підтверджена у судах першої та апеляційної інстанцій.

Проте АТ "Укрексімбанк" необхідно було оскаржити ці рішення судів за будь-яку ціну. Для цього представники банка винайняли маловідоме адвокатське об’єднання A.D.HOC за десятки мільйонів гривень. Зокрема, вищезазначене рішення Верховного суду, банк оцінює майже у 12 млн грн. Така вартість послуг юристів в рази перевищує ринкові показники.

Окрім цього, юркомпанія не відповідає стандартам, зафіксованим державною фінустановою у себе на сайті.

"По-перше, ми хочемо дочекатися повного рішення суду. Наразі аргументація Феміди - для нас загадка. Разом з тим, сказати, що сьогоднішнє рішення стало для ТОВ "Палп Мілл Прінт" несподіванкою, не можу. Тривожні дзвіночки почали поступати за декілька днів до засідання. Чого тільки вартує різка заміна через відпустку в акурат сьогоднішньому засіданню одного з трійки суддів, які слухали цю справу", - сказав Олег Дубровка, генеральний директор і співвласник ТОВ "Палп Мілл Прінт".

Він також наголосив на ситуації навколо закупівлі держбанком послуг у сумнівного адвокатського об’єднання.

"Ми не просто не виключаємо, а майже впевнені, що держбанк отримав це рішення у протизаконний спосіб. Саме так виглядає державне рейдерство. Я вже розповідав, що керуючий партнер цієї юркомпанії приходив до нас з пропозиціями розв‘язати питання з "Укрексімом" та отримав "від воріт поворот". Наша компанія має високі європейські стандарти роботи, а тому ми не розглядаємо якісь сумнівні пропозиції. А ось держбанку подібні пропозиції вочевидь припали до душі. Сподіваюсь, мені не слід пояснювати, на що саме йдуть такі захмарні суми у “прейскуранті” юркомпанії", - зазначив Олег Дубровка.

Дубровка наголошує, що боротьба триватиме, але цей кейс має продемонструвати іноземним інвесторам усю "привабливість" України як "інвестиційної гавані".

"Нам нема чого приховувати, весь процес ми будемо робити публічним, а державні інституції - популярними", - підкреслив гендиректор ТОВ "Палп Мілл Прінт".