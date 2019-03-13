Суд скасував винесену Луценком догану колишньому слідчому ГПУ Сусу

Суд визнав незаконним наказ Луценка про винесення догани екс-заступнику начальника Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки ГПУ

Окружной административный суд города Киева признал незаконным и отменил приказ генерального прокурора Юрия Луценко о вынесении выговора экс-заместителю начальника Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Дмитрию Сусу. Такое решение принял судья Владимир Келеберда 7 марта по иску Суса, передает "Слово и Дело".

Как указывается в решении суда, Сус подал иск в суд еще 14 марта 2017 года, в котором просил признать незаконным и отменить приказ генпрокурора от 11 ноября 2016 года о привлечении его к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, Сус просил признать вывод служебного расследования от 11 октября 2016 года таким, что проведен незаконно, а его результаты не нашли своего подтверждения.Судья Келеберда удовлетворил иск частично и признал незаконным вынесенный выговор Сусу.

В частности, служебное расследование выяснило, что Сус не задекларировал автомобиль Audi Q7, который записан на его бабушку и которым он пользовался. Однако расследование не установило фактов постоянного пользование экс-следователем ГПУ этим автомобилем, а генпрокурором Сусу вынесен выговор на его основе. Таким образом, суд принял доводы бывшего следователя, что он пользовался этим автомобилем всего несколько раз, поскольку доказательств обратного во время судебного заседание предоставлено не было

Также судья указал, что бабушка Суса объяснила, что действительно имеет такой автомобиль, а ее внук изредка им пользовался. Кроме него, этим транспортным средством пользуются и другой внук, дочь и сын. Мать Суса также подтвердила факт постоянного пользования этим автомобилем.

Напомним, ранее сообщалось, что САП передала в Подольский районный суд Киева обвинительный акт в отношении бывшего заместителя руководителя Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Дмитрия Суса. Суса обвиняют в завладении чужим имуществом в крупных размерах путем злоупотребления своим служебным положением, завладении и растрате чужого имущества путем злоупотребления своим служебным положением, совершенных повторно.