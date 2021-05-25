Суд скасував регіональний статус російської мови в Харкові

Харківський окружний адмінсуд скасував регіональний статус російської мови в Харкові. Зокрема, рішення міської ради від 20 серпня 2012 року визнано протиправним.
Про це свідчить інформація з Єдиного реєстру судових рішень.
Згідно з документом, рішення Харківської міської ради про реалізацію положень закону "Про засади державної мовної політики" визнано протиправним і недійсним. Цим рішенням на території міста встановлювався регіональний статус російської мови.
Також суд зазначив, що згідно з рішенням КСУ від лютого 2018 року, закон про державну мовну політику визнано неконституційним. Відзначимо, в 2018 році тодішній мер Харкова Геннадій Кернес говорив, що місто не буде самостійно відмовлятися від регіонального статусу російської мови.
Нагадаємо, на початку 2018 року Конституційний суд визнав неконституційним так званий мовний закон "Колесніченка-Ківалова".
Після цього в південних і східних регіонах почали скасовувати регіональний статус російської мови. Однією з останніх такий статус скасувала Запорізька область.