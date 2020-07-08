Суд відклав розгляд справи про пожежу в одеському коледжі до серпня

Приморський районний суд міста Одеси відклав розгляд справи про пожежу в одеському коледжі до серпня. Причиною такого рішення є неявки учасників кримінального провадження.

Про це повідомляє прес-служба суду.

Відзначається, що на сьогодні було призначено підготовче судове засідання, проте учасники не з'явилися на нього, хоча явка була обов'язковою.



"Судове засідання відкладено до 15.30 3 серпня 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в грудні 2019 року в Одесі сталася пожежа в будівлі коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. В результаті події загинули 16 людей, ще понад 30 отримали поранення.

Раніше повідомлялося, що прокуратура передала до суду обвинувальний акт у справі про пожежу в одеському торговельно-економічному коледжі.