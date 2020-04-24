Суд відкрив провадження через закриття КПВВ на адмінкордоні з Кримом

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження за фактом закриття на час карантину в Україні контрольних пунктів в'їзду-виїзду на адміністративному кордоні з Кримом. Про це повідомляє портал "Судова влада України".

Повідомляється, що відкрито провадження у справі про оскарження постанови Кабміну від 14 березня 291-р., яким тимчасово припинено роботу КПВВ.

"На думку позивача, оскаржуване розпорядження порушує права громадян, які мають реєстрацію місця проживання на тимчасово окупованій території України, є незаконним і не відповідає правовому акту вищої юридичної сили. Суд прийняв справу до розгляду за правилами загального позовного провадження та призначив підготовче судове засідання на 2 червня 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Окружний адмінсуд Києва відкрив справу через рішення Кабміну про закриття кордонів. Позивач просить визнати дане розпорядження протиправним та скасувати його уряду в частині, що стосується закриття пунктів пропуску для міжнародного пасажирського залізничного, повітряного, автомобільного (для автобусів) сполучення.