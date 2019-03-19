Суд відкрив провадження за позовом до члена ВРП Данішевської

Суд розглядатиме позов щодо протиправності участі Данішевської у засіданнях ВРП

Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у адміністративній справі за позовом до члена Вищої ради правосуддя (ВРП) Валентини Данішевської щодо її участі у засіданнях ВРП, де розглядаються питання про призначення кандидатів на посади суддів Верховного суду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу суду.

Зокрема, позивач просить суд визнати протиправними дії члена Вищої ради правосуддя Валентини Данішевської щодо її участі у засіданнях ВРП у пленарному складі, на яких розглядаються питання щодо внесення подання президентові про призначення кандидатів на посади суддів касаційних судів у складі Верховного суду.

Суд розглядатиме дану справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін та проведення судового засідання за наявними у справі матеріалами