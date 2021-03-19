Суд відмовився випустити Стерненка з СІЗО

Приморський суд Одеси сьогодні, 19 березня, розглянув клопотання адвокатів активіста Сергія Стерненка щодо його звільнення з СІЗО. Суд відмовився звільнити активіста з-під варти.

Про це йшлося на засіданні суду .

Сторона захисту просила суд звільнити Стерненка з СІЗО на підставі статті 206 КПК України, яка передбачає, що кожен слідчий суддя зобов’язаний звільнити особу, яка перебуває під вартою на підставі вироку, який не набрав законної сили.

Однак суд не побачив підстав для звільнення Стерненка з-під варти. Тому активіст залишиться в СІЗО.

Стерненка взяли під варту після того, як Приморський суд Одеси визнав його винним у справі про викрадення людини у 2015 році. Активіста засудили до 7 років позбавлення волі.