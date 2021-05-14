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Суд відмовився скасувати домашній арешт Стерненку

Автор: РБК-Україна

Одеський апеляційний суд відмовив активісту Сергію Стерненку у скасуванні запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. Також під домашнім арештом залишиться інший фігурант справи Стерненка Руслан Демчук.

Про це він повідомив у своєму Telegram.

"Суд відмовив мені і Руслану Демчуку у зміні запобіжного заходу. Нас залишили під цілодобовим домашнім арештом", - повідомив Стерненко.

Він також зазначив, що суд відмовив йому в можливості відбувати домашній арешт у Києві.

Нагадаємо, у квітні Стерненка випустили з-під варти під домашній арешт. До цього Приморський районний суд Одеси 23 лютого засудив його до семи років і трьох місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна. Але на час розгляду апеляції на вирок його все-таки випустили з СІЗО.

Вирок було винесено у справі п'ятирічної давності про викрадення депутата Комінтернівської районної ради Одеської області Сергія Щербича. За версією слідства, Стерненко в 2015 році, будучи лідером одеського "Правого сектора" нібито викрав Щербича і катував його, вимагаючи відмовитися від мандата.

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Новини України домашний арестСергій Стерненко