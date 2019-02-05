Суд відмовив Гриценку у задоволенні позову до ЦВК

Кандидат у президенти оскаржував вимогу працювати з реєстром виборців виключно в будівлі Центрвиборчкому

Шестой апелляционный административный суд отказал кандидату в президенты, лидеру партии "Гражданская позиция" Анатолию Гриценко в иске к Центральной избирательной комиссии о непредоставлении ему доступа к Госреестру избирателей. Об этом сообщил адвокат кандидата Руслан Чернолуцкий, передает РБК-Україна со ссылкой на "Украинскую правду".

"Суд сегодня (4 февраля, - ред.) рассматривал почти всю вторую половину дня наш иск к ЦИК. Мы предоставили все аргументы, доказательства, позицию высказали, но суд считает, что позиция ЦИК совпадает с требованиями закона", - рассказал адвокат.

Чернолуцкий добавил, что ему уже предоставили решение в письменном виде и он готовит апелляционную жалобу.

"У нас есть право на обжалование, мы готовим апелляционную жалобу и в течение следующих двух дней ее подадим", - отметил адвокат.

Напомним, 31 января Гриценко подал административный иск о признании противоправными действий Центральной избирательной комиссии из-за "противозаконного требования к кандидату в президенты работать с Государственным реестром избирателей исключительно в здании ЦИК".