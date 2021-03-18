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Суд звільнив з-під варти двох екс-бійців "Торнадо"

Автор: Анастасія Рокитна

Шевченківський районний суд Києва звільнив з-під варти двох колишніх бійців розформованої спецроти МВС "Торнадо" Микиту Куста та Максима Глєбова. Їх обвинувачували у справі щодо бунту засуджених у Лук'янівському СІЗО влітку 2018 року.

Про це йшлося у трансляції суду.

Екс-бійцям змінили запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт.

"Найголовніше стратегічне рішення, що люди вийшли з в'язниці. Я тлумачу це як початок кінця цієї ганебної справи", - сказав адвокат Руслан Сушко в коментарі "Громадському".

Глєбов перебуватиме під цілодобовим арештом у Києві, а Микита Куст - у Боярці.

Раніше цей суд звільнив з-під варти ще двох обвинувачених "торнадівців": Анатолія Пламадялу та Бориса Гульчука.

Зазначимо, бійців розформованої роти "Торнадо" визнали винними в створенні злочинної організації, вчиненні вбивств і ряду інших злочинів, в тому числі, сексуально-насильницького характеру під час антитерористичної операції на Донбасі.

Нагадаємо, у 2017 році екс-командира роти "Торнадо" Руслана Онищенка засудили до 11 років в'язниці. Його заступника засудили до 9 років позбавлення волі.

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