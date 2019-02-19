Суд не засудив ні одного правоохоронця у справах Майдану, - ГПУ

Суд не виніс жодного реального вироку стосовно правоохоронців

Суд не вынес ни одного реального приговора в отношении правоохранителей или судей по делам Майдана. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил начальник отдела процессуального руководства Генпрокуратуры Алексей Донской.

"Есть тенденция, там, где правоохранители притягиваются. В частности, следователи и прокуроры, которые незаконно привлекли к уголовной ответственности участников Майдана и судьи. Так же необоснованно длительные процессы в отношении работников "Беркута", которые применяли насилие. Мы имеем в виду события января и февраля 2014 года. То есть там в этих делах это тенденция. Мы действительно не имеем никакого реального приговора в отношении милиционера, прокурора или судьи", - сообщил Донской.

Напомним, начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что на сегодняшний день результаты по расследованию так называемых дел Майдана являются недостаточными.

Следствие сообщило подозрения о причастности к преступлениям на Майдане 66 фигурантам. Кроме того, Горбатюк отметил, что приговоры в небольших делах Майдана являются условными.