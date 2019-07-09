ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Суд залишив у силі вирок винуватцю ДТП, в якому загинула сестра Ноздровської

Новини » Суспільство    09.07.2019 - 21:31
Суд залишив у силі вирок винуватцю ДТП, в якому загинула сестра Ноздровської
Фото: Ірина Ноздровська (Facebook)

Таким чином, винуватця ДТП засуджено до 7 років позбавлення волі

Київський апеляційний суд залишив у силі вирок винуватцю смертельної ДТП, внаслідок якої загинула сестра правозахисниці Ірини Ноздровської Світлана Сапатинська. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.

Так, суд залишив без змін вирок суду першої інстанції.

"Київським апеляційним судом залишено без змін вирок Обухівського районного суду Київської області від 24 жовтня 2018 року у резонансній справі за фактом вчинення смертельної ДТП, внаслідок якої загинула С. Сапатинська. Подія сталася 30 вересня 2015 року в с. Демидів. Тоді її насмерть збив автомобіль, за кермом якого перебував житель села Демидів Д. Россошанський", - зазначили у прокуратурі.

Так, вироком суду винуватця ДТП засуджено до 7 років реального позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк 3 роки.

Нагадаємо, Тимчасова слідча комісія Верховної ради щодо нападів на активістів може сприяти початку нового досудового розслідування у справі по вбивству Ірини Ноздровської.

Як писало РБК-Україна раніше, Шевченківський райсуд Києва продовжив на два місяці арешт обвинуваченого у вбивстві Ноздровської Юрія Россошанського.

Так, 1 січня 2018 року у Київській області в одній з річок правоохоронці знайшли тіло правозахисниці. Юрист кілька років вела справу про загибель своєї сестри Світлани Сапатинської, яку у вересні 2015 року збив Дмитро Россошанський - племінник районного судді. На момент ДТП він перебував у стані наркотичного сп'яніння.

Суд продовжив арешт підозрюваному у вбивстві Ноздровської Вбивство Ноздровської: адвокат потерпілої заявила про психологічний тиск на сім'ю
Новини України правозащитники
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся