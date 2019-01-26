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Россошанському, обвинуваченому у вбивстві правозахисниці, продовжили арешт

Новини » Політика    26.01.2019 - 00:43
Россошанському, обвинуваченому у вбивстві правозахисниці, продовжили арешт
Фото: Ірина Ноздровська (Facebook)

На думку сторони захисту, ризики, про які заявила прокуратура необґрунтовані

Шевченківський районний суд Києва продовжив на два місяці арешт обвинуваченому у вбивстві правозахисниці Ірини Ноздровської - Юрію Россошанському. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Громадське".

Як зазначається, сторона звинувачення обґрунтувала клопотання про продовження строку тримання під вартою ризиками втечі обвинуваченого, тиску на свідків, знищенням або спотворенням речових доказів.

Захист Россошанського ж висловила думку про те, що ризики, наведені прокуратурою, необґрунтовані. Захист зазначив, що на місці злочину відеокамери зафіксували й інших осіб, транспортні засоби.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Обухівський районний суд Київської області 24 жовтня, виніс вирок Дмитру Россошанскому, винуватцю ДТП, в якому загинула сестра вбитої правозахисниці Ірини Ноздровской Світлана Сапатинская.

Нагадаємо, у Київській області 1 січня в одній з річок правоохоронці знайшли тіло правозахисниці Ірини Ноздровской. Ноздровская зникла на шляху з Києва в село Демидів Вишгородського району. Юрист кілька років вела справу про загибель своєї сестри Світлани Сапатинської, яку у вересні 2015 року насмерть збив Дмитро Россошанський - племінник районного судді. На момент ДТП він перебував у стані наркотичного сп'яніння.

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