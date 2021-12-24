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Суд зупинив розпродаж ПриватБанком боргів фізосіб

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Київ, П'ятниця 24 грудня 2021 14:59
Суд зупинив розпродаж ПриватБанком боргів фізосіб Фото: ПриватБанк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Суд задовольнив заяву громадянського об'єднання "інвалідів Карітас" і заборонив ПриватБанку і компанії ТОВ "Фест Файненшіал Нетворк Юкрейн" здійснювати дії пов'язані з продажем портфеля заплановані на 28 грудня 2021 року на американському торговому майданчику.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Як відомо, 25 жовтня ПриватБанк продав кредити громадян України на суму 750 млн.грн. за 2,4 %, що склало 18 млн.

Покупцем стала ТОВ "Фінансова компанія управління активами", яка як новий кредитор розсилає письмо з вимогою погасити 60% боргу.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Вищий антикорупційний суд (ВАКС) заочно заарештував екс-голову правління Приватбанку Олександра Дубілета. Суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

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