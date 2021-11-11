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Суд знову розгляне позов профспілки "Електронмаш" щодо передачі 60% держпідприємства трудовому колективу

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Київ, Четвер 11 листопада 2021 12:04
Суд знову розгляне позов профспілки "Електронмаш" щодо передачі 60% держпідприємства трудовому колективу Фото: суд знову розгляне позов профспілки "Електронмаш" (privatization.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Суд розгляне матеріали апеляційної скарги Первинної профспілкової організації "Електронмаш" за позовом щодо визначення частки трудового колективу у майні держпідприємства. Засідання відбудеться 30 листопада 2021 року у Північному апеляційному господарському суді.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на сайт Єдиного державного реєстру судових рішень.

Нагадаємо, раніше Первинна профспілкова організація держпідприємства "Електронмаш" заявляла, що близько 60% майна держпідприємства належить трудовому колективу, посилаючись на те, що у 1986 році Рада міністрів СРСР ухвалила постанову про реалізацію "пілотного проекту", в рамках якого прибуток ряду експериментальних держпідприємств міг розподілятися між працівниками підприємства із наступним нарахуванням доходів.

У своїй позовній заяві Первинна профспілкова організація вказувала, що керівництво держпідприємства "Електронмаш" частину отриманого прибутку не розподіляло між співробітниками, а інвестувало у основні фонди.

А також уточнювала, що без врегулювання цього питання розпочата процедура приватизації держпідприємства шляхом продажу єдиного майнового комплексу на аукціоні порушує права трудового колективу.

Судові розгляди, ініційовані профспілкою держпідприємства, тривають не перший рік. Первинна профспілкова організація ДП "Електронмаш" звернулася з позовом проти Міністерства економічного розвитку та торгівлі та Фонду державного майна ще у 2017 році. 2018 року Мінекономрозвитку виграло суд проти профспілки, але організація подала апеляцію.

Нагадаємо, нещодавно у Фонді державного майна заявили про продаж майнового комплексу столичного ДП "Електронмаш" за стартовою ціною 66,7 млн грн.

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