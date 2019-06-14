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Суд ООН завершив слухання за позовом України проти РФ

Новини » Суспільство    14.06.2019 - 21:32
Суд ООН завершив слухання за позовом України проти РФ
Фото: Суд в Гаазі (UN Photo/ICJ-CIJ/Frank van Beek)

Суд через кілька місяців почне розглядати по суті подані Україною докази російських порушень

У Постійній палаті третейського суду в Гаазі 14 червня завершилися слухання за позовом України про порушення права прибережної держави відповідно до Конвенції ООН по морському праву 1982 року. Про це заявила заступник глави МЗС Олена Зеркаль і написала про це у Facebook.

Вона повідомила, що вже через кілька місяців арбітри приймуть рішення і будуть розглядати по суті подані Україною докази російських порушень.

"Росія бачить себе переможцем, якого судять, тому заперечує саму можливість того, що її дії можуть розглядатися судом або трибуналом. Ми ж вважаємо, що Росія - міжнародний злочинець, який повинен бути притягнутий до відповідальності. Тому визнання юрисдикції Судом ООН і трибуналом з морського права буде перемогою. Для нас і для всього світу ", - написала Зеркаль.

10 червня в Гаазі почалися слухання за позовом України проти Росії. Зокрема, постійна палата третейського суду в Гаазі вислухала позицію Росії з приводу юрисдикції Арбітражного трибуналу за позовом, який подала Україна.

11 червня Україна у третейському суді в Гаазі представила свою позицію з приводу юрисдикції Арбітражного трибуналу за позовом проти РФ.

 

Україна очікує рішення трибуналу у Гаазі у справі проти РФ до кінця року Зеркаль в Гаазі представила позицію України з позовом проти РФ
Новини України Елена Зеркаль
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