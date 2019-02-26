Суд ООН вимагає від Британії повернути Маврикію острови в Індійському океані

На думку суду, Лондон неправомірно змусив населення островів залишити їх у 70-х

Международный суд Организации Объединенных Наций призвал Великобританию отказаться от контроля над островами архипелага Чагос в Индийском океане, признав незаконным их отделение от Маврикия в 1965 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По мнению суда, в 1970-х годах Лондон неправомерно вынудил население островов покинуть эти территории, чтобы освободить их для авиабазы Соединенных Штатов Америки.

В обнародованном заявлении председателя суда Абдулкави Юсуфа говорится, что Британия "должна как можно скорее положить конец управлению над островами Чагос", передав их под контроль Маврикию.

Архипелаг Чагос состоит из семи атоллов с более чем 60 тропических островов. Постоянных жителей принудительно переселили на Маврикий и Сейшелы в период с 1966 по 1973 годы.

Напомним, глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что не видит условий для мирного соглашения с Японией относительно возвращения ей Курильских островов, однако работа по мирному соглашению продолжается.