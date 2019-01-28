Суд обмежив Омеляну терміни ознайомлення з розслідуванням НАБУ

Суддя обмежив стороні захисту терміни для вивчення справи НАБУ до 15 лютого

Суд ограничил министру инфраструктуры Владимиру Омеляну и его адвокатам сроки до 15 февраля для ознакомления с расследованием детективов Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) о возможном незаконном обогащении чиновника. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Слово и Дело" со ссылкой на решение следственного судьи Соломенского районного суда города Киева Максима Вишняка.

Как отмечается, детектив НАБУ Сергей Яндюк подал ходатайство об ограничении сроков Омеляну для ознакомления с делом в связи с затягиванием процедуры. Судья Вишняк удовлетворил его частично и ограничил стороне защиты сроки для изучения дела НАБУ до 15 февраля.

Ранее РБК-Украина писало, что НАБУ опубликовало "переписку Омеляна с братом". В Национальном антикоррупционном бюро заявили, что переписка министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна дает основания предполагать его причастность к незаконному обогащению. В Бюро предполагают, что чиновник сознательно скрывал свое состояние.

Напомним, 13 сентября НАБУ объявило Омеляну подозрение незаконном обогащении и сокрытии доходов. По данным следствия, он за последние восемнадцать лет получил 2,17 млн гривен официального дохода, тогда как его расходы лишь в период с 2008 года по 26 апреля 2015 года составили не менее 3,45 млн гривен.

НАБУ сообщило, что Омелян на должности заместителя министра инфраструктуры в 2015 году приобрел активы, стоимость которых значительно превышает его законные доходы. Речь идет о новом внедорожнике BMW X5 2015 года выпуска и наличных денег в сумме 90 тыс. долларов и 25 тыс. евро. Общая стоимость этих активов тогда составила 4,23 млн гривен. По словам самого Омеляна, ему вручили подозрение за "незаконное обогащение десять лет назад". Он также отметил, что автомобиль якобы приобретался для его брата, а незадекларированная аренда касается двухнедельного срока в 2016 году.