Суд объявил перерыв в деле Пономарева: когда продолжится заседание

Заседание суда продолжиться утром 25 июля.

Заседание перенесли в связи с тем, что адвокатам Пономарева понадобилось больше времени для ознакомления с материалами дела. Суд выделил для этого час, но защитники заявили, что этого времени недостаточно.

Дело Пономарева

Правоохранители считают, что депутат добровольно пошел на сотрудничество с россиянами во время пребывания на временно оккупированной территории Запорожской области. Ему сообщили о подозрении в государственной измене.

Установлено, что Пономарев перерегистрировал свои предприятия по российскому законодательству, открыл счета в местных "филиалах" банковских учреждений РФ и даже снабжал топливо оккупационными войсками.

По данным СБУ, заводы нардепа поставляли горюче-смазочные материалы для военной техники РФ и предоставляли технику для обустройства фортификационных сооружений оккупантов.

Позже Пономарев выехал в Киев и продолжил координировать предприятия, которые помогают захватчикам в войне против Украины.

Следствие просит избрать для Пономарева меру пресечения в виде содержания под стражей.

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