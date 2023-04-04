В чем обвиняют Трампа: появился полный текст акта

На заседании во вторник, 4 апреля, в суде Нью-Йорка большое жюри присяжных сочло Трампа причастным к выплате 130 тысяч долларов порноактрисе Сторми Дэниелс.

Суд отклонил прошение медиаорганизаций о разрешении на трансляцию исторического процесса.

Всего Трампу было предъявлено 34 обвинения. Его обвиняют в фальсификации деловой документации Нью-Йорка, целью которого было "скрытие информации, которая может нанести вред, и незаконную деятельность от американских избирателей до и после выборов 2016 года".

Кроме этого, Трампа и связанных с ним лиц подозревают в использовании популярных в шоу-бизнесовых кругах схем выкупа прав на потенциально вредоносную информацию для того, чтобы она так и не была опубликована.

"Потом Трамп приложил немало усилий, чтобы скрыть эти действия, внеся десятки ложных записей в деловую документацию, чтобы скрыть преступную деятельность, в частности, попытки нарушить избирательное законодательство штата и федеральное законодательство", - сказал окружной прокурор Манхэттена.

В обвинительном акте указаны три эпизода, подтверждающие существование подобной схемы:

бывший швейцар отеля Trump Tower через подставную компанию получил 30 тысяч долларов. Это якобы было платой за то, чтобы он не рассказал о внебрачном ребенке Трампе;

анонимное лицо через ту же компанию получило 150 тысяч долларов. Лицо утверждало, что имело сексуальные отношения с Трампом. Из информации, описанной в обвинении, следует, что вероятно речь идет о модели Playboy Карен Макдугал;

за 12 дней до президентских выборов юридический советник Трампа перевел 130 тысяч долларов адвокату порноактрисы через подставную компанию. В этом случае вероятно, речь идет о Майкле Коэне и Сорми Дэниелсе.

Заметим, что данные обвинения являются уголовными правонарушениями минимальной степени тяжести по законодательству Нью-Йорка. Однако за каждое из них Трампу грозит до четырех лет лишения свободы.