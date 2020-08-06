Суд може зобовязати держвиконавців стягнути з ПриватБанку кошти Суркісів

Печерський районний суд під час сьогодняшнього засідання може зобовязати Державну виконавчу службу примусово стягнути з "ПриватБанку" кошти на користь шести офшорних компаній. Ці компанії афільовані з родиною Суркісів.

Про це юридичний радник "Приватбанку" Андрій Пожидаєв сказав на брифінгу перед судовим засіданням, передає кореспондент РБК-Україна.

Юрист пояснив суть позову офшорних компаній. За його словами, вони просять суд визначити суми та умови стягнення коштів з "ПриватБанку". У 2017 році Печерський суд вже виносив рішення щодо того, що "ПриватБанк" має виконувати умови депозитних договорів.

"Просять, щоб суд визначив точно суму, яку має заплатити "ПриватБанк"… А також позивачі просять, щоб у випадку невиконання банком добровільно обов’язку по сплаті таких сум, просять надати можливість Державній виконавчій службі примусово стягнути з рахунків "ПриватБанку" зазначені грошові кошти", - сказав він.

Пожидаєв уточнив, що мова йде про 245 млн доларів шести офшорних компаній, пов’язаних з родиною Суркісів.

Нагадаємо, державний "ПриватБанк" сьогодні отримав повістку про виклик на судове засідання Печерського районного суду м. Києва у справі за позовом офшорних компаній.

Позивачі просять суд зобов'язати органи Державної виконавчої служби стягнути з банку кошти.

Візначимо, що згідно з постановою Печерського районного суду м. Києва, "ПриватБанк" має примусово виплатити компаніям, пов'язаним з сім'єю Суркісів, більше 250 млн доларів за депозитними договорами, які були припинені в грудні 2016 року.

Зобов'язання за цими депозитними договорами були обмінені на акції додаткової емісії ПриватБанку при націоналізації (bail in).