Суд зобов'язав угорську владу вибачитися за фейки про біженців

Верховний суд Угорщини ухвалив, що угорська влада повинна публічно вибачитися за тези, які "вводять в оману і фальшиве" зображення фактів про правозахисну організацію, що допомагає біженцям. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як повідомляється, суд дійшов висновку, що організований владою країни у 2017 році опитування пошкодив репутації цієї організації - Гельсінському комітету Угорщини.

"У 2017 році уряд, очолюваний прем'єр-міністром Віктором Орбаном, розіслав мільйонам угорських громадян опитування, мова в якому йшла про "план Сороса" по наповненню Європи біженцями. Крім того, фінансований американським мільярдером Джорджем Соросом Гельсінський комітет нібито захищає права біженців-злочинців, які, завдяки його роботі, отримують м'якіше покарання, ніж звичайні угорці", - йдеться в повідомленні.

Згідно з рішенням суду, представники угорської влади повинні вибачитися через ЗМІ та офіційний сайт уряду. Агентство AFP повідомляє, що влада вже погодилися з цим рішенням суду.

Раніше в Єврокомісії вже заявляли, що Угорщина поширює неправдиві новини про міграційну політику Євросоюзу, яка будується на "божевільній теорії змови".

За словами офіційного представника Єврокомісії Маргаритиса Схінаса, "ніякої змови не існує, а країни-члени ЄС самі вирішують, до якої межі вони приймають легальну міграцію".

Нагадаємо, раніше комітет Європейського парламенту затвердив кандидатуру Олівера Варгеі на посаду єврокомісара з питань сусідства і розширення, який, зокрема, буде відповідати за український напрямок.

Також РБК-Україна писало, що Угорщина погодилася на штраф за неправильне використання коштів Євросоюзу. Будапешт втратить понад 500 млрд форинтів (1,65 млрд доларів).