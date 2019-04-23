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ДБР візьметься за прокурорів, які розслідують справу Калєтніка

Новини » Надзвичайні події    23.04.2019 - 17:28
ДБР візьметься за прокурорів, які розслідують справу Калєтніка
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Прокурори розслідують участь Калєтніка у прийнятті так званих “диктаторських законів”

Печерський районний суд Києва зобов’язав Державне бюро розслідувань відкрити кримінальне провадження щодо невиконання судових рішень та незаконне кримінальне переслідування колишнього першого віце-спікера парламенту Ігоря Калєтніка з боку ГПУ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Як зазначається, прокурори розслідують участь Калєтніка у прийнятті народними депутатами так званих “диктаторських законів”.

Повідомляється, що адвокат Калєтніка Ірина Залюбовська на своїй сторінці в Facebook повідомила, що 2 квітня 2019 року Печерський районний суд зобов’язав ДБР розпочати кримінальне провадження щодо прокурорів ГПУ, через незаконне кримінальне переслідування ними колишнього першого віце-спікера Верховної ради Ігоря Калєтніка. Також вона оприлюднила ухвалу від 2 квітня 2019 року, якою суд задовольнив її скаргу і зобов’язав  ДРБ внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою про вчинення прокурорами ГПУ низки злочинів. А саме: незаконне кримінальне переслідування Ігоря Калєтніка, перевищення повноважень, невиконання судових рішень.

Зазначається, що мова йде про рішення Печерського районного суду від 27 листопада 2018 року, яким ГПУ протягом місяця було зобов’язано закрити кримінальне провадження щодо звинувачення Ігоря Калєтніка у прийнятті так званих “законів 16 січня” в зв’язку з доведеністю відсутності у його діях ознак злочину та безпідставності і необґрунтованості підозри. 

Повідомляється, що вказане судове рішення станом на сьогодні не виконується прокурорами ГПУ.

"Загалом за період 2015-2019 років судами прийнято близько 10 рішень саме щодо вказаного кримінального провадження. Суддями встановлено необґрунтованість підозри висунутої Калєтніку, протиправність оголошення його у розшук, навмисне затягування слідства та зобов’язано закрити вказане кримінальне провадження", - повідомила Залюбовська.

"28 квітня 2019 року виповнюється рівно п’ять років, як ГПУ намагається імітувати проведення якогось досудового розслідування, а насправді весь цей час здійснює ні що інше як політичне переслідування, використовуючи ресурс правоохоронного органу при цьому позбавляючи Ігоря Калєтніка гарантованих йому Конституцією прав та свобод", - заявила вона. 

Як зазначається, Ігор Калєтнік подав у відставку з посади першого заступника голови Верховної ради в лютому 2014 року. З того часу Генпрокуратура переслідує його через прийняття парламентом законів "16 січня".

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