Суд зобов'язав прокуратуру закрити справу проти міністра часів Януковича

Голосіївський суд зобов’язав прокурора прокуратури Києва прийняти рішення про закриття кримінального провадження проти колишнього міністра охорони здоров’я Раїси Богатирьової. Про це йдеться в рішенні суду від 14 серпня 2019 року, розміщеному в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Як зазначається в ухвалі суду, прокуратура повинна закрити кримінальне провадження "у найкоротший строк".

Суд дійшов висновку, що у справі закінчився строк досудового розслідування і подальші слідчі дії неможливі.

Загальний строк досудового розслідування не може перевищувати 12-ти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Нагадаємо, кримінальну справу проти екс-міністра Раїси Богатирьової було порушено 19 червня 2014 року. Генеральна прокуратура звинуватило Богатирьову до розтрати державних коштів в особливо великих розмірах.

За даними Головного слідчого управління Генпрокуратури, мова йде про розтрату 63,5 млн грн при здійсненні протягом 2011-2013 рр. закупівлі імунобіологічних препаратів, лікарських засобів, виробів медичного призначення та обладнання за значно завищеними цінами, а також коштів у сумі 279 млн грн, які були використані в першій половині 2013 р. на закупівлю інсулінів "Індар" в ЗАТ "З виробництва інсулінів "Індар".

Як повідомляло РБК-Україна, суд повернув у державну власність земельну ділянку сина колишнього міністра охорони здоров'я України Раїси Богатирьової.