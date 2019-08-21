Суд зобов'язав НАБУ відкрити справи проти Порошенка і Клімкіна

Солом'янський районний суд Києва зобов'язав Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) відомості про кримінальні правопорушення п'ятого президента України Петра Порошенка і міністра закордонних справ країни Павла Клімкіна. Про це йдеться в рішення суду від 15 серпня 2019 року, розміщеному в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Згідно з рішенням суду, НАБУ має внести сивіння до реєстру не пізніше 24 годин після отримання копії постанови.

У документі вказується, що заявник подав в НАБУ заяву про вчинені Порошенком і Клімкіним кримінальні правопорушення за статтею 364 Кримінального кодексу (зловживання владою або службовим становищем).

Разом з тим, в рішенні суду не уточнюється, в чому конкретно полягали злочини Порошенка і Клімкіна.

Нагадаємо, п'ятий президент України Петро Порошенко двічі приходив на допит в Державне бюро розслідувань (ДБР).

Відзначимо, ДБР зараз розслідує 11 кримінальних проваджень, в яких фігурує ім'я п'ятого президента України Петра Порошенка. Зокрема, бюро відкрило справу за фактом можливого вчинення дій, спрямованих на захоплення державної влади в Україні.