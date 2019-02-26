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ДТП у Харкові: суд почав оголошувати вирок Зайцевій та Дронову

Новини » Суспільство    26.02.2019 - 14:22
ДТП у Харкові: суд почав оголошувати вирок Зайцевій та Дронову
Фото: Олена Зайцева та Геннадій Дронов (колаж РБК-Україна)

Справу Зайцевої і Дронова у суді слухали протягом 1,5 року

Київський райсуд Харкова сьогодні, 26 лютого, почав оголошення вироку Олені Зайцевій та Геннадію Дронову по справі смертельного ДТП у Харкові. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна. 

Олена Зайцева була доставлена у залу судових засідань першою. Зазначимо, засідання було призначено на 14 годину, однак почалося із запізненням у 14 хвилин.

 
Суд оголошує вирок Оленій Зайцевій і Геннадію Дронову

ОГОЛОШЕННЯ ВИРОКУ ОЛЕНІ ЗАЙЦЕВІЙ ТА ГЕННАДІЮ ДРОНОВУ

Опубліковано УНН - Українські Національні Новини Вівторок, 26 лютого 2019 р.

Адвокати Дронова наполягають на тому, що їхній підзахисний не винний у скоєнні ДТП. Адвокати Зайцевої просять суд врахувати пом'якшувальні обставини.

Зокрема, під час останнього судового засідання 19 лютого Зайцева заявила, що кається, визнає свою провину, а також пообіцяла більше ніколи не сідати за кермо.

Фото: засідання суду 26 лютого (mediaport.ua)

Прокурор просить суд позбавити волі обвинувачених у скоєнні смертельного ДТП у Харкові Олену Зайцеву і Геннадія Дронова строком на 10 років, а також позбавити водійських прав на 3 роки.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що 18 жовтня 2017 року в центрі Харкова зіткнулися позашляховик Lexus RX, яким керувала Олена Зайцева, і Volkswagen, за кермом якого був Геннадій Дронов. В результаті ДТП загинули шестеро осіб і ще п'ятеро отримали поранення. 

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Новини України ДТПХарківАлена ЗайцеваДронов
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