ДТП у Харкові: суд почав оголошувати вирок Зайцевій та Дронову

Київський райсуд Харкова сьогодні, 26 лютого, почав оголошення вироку Олені Зайцевій та Геннадію Дронову по справі смертельного ДТП у Харкові. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Олена Зайцева була доставлена у залу судових засідань першою. Зазначимо, засідання було призначено на 14 годину, однак почалося із запізненням у 14 хвилин.

Адвокати Дронова наполягають на тому, що їхній підзахисний не винний у скоєнні ДТП. Адвокати Зайцевої просять суд врахувати пом'якшувальні обставини.

Зокрема, під час останнього судового засідання 19 лютого Зайцева заявила, що кається, визнає свою провину, а також пообіцяла більше ніколи не сідати за кермо.

Фото: засідання суду 26 лютого (mediaport.ua)

Прокурор просить суд позбавити волі обвинувачених у скоєнні смертельного ДТП у Харкові Олену Зайцеву і Геннадія Дронова строком на 10 років, а також позбавити водійських прав на 3 роки.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що 18 жовтня 2017 року в центрі Харкова зіткнулися позашляховик Lexus RX, яким керувала Олена Зайцева, і Volkswagen, за кермом якого був Геннадій Дронов. В результаті ДТП загинули шестеро осіб і ще п'ятеро отримали поранення.