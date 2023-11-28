Суд избрал меру пресечения нардепу Лабазюку

Сегодня утром следственный судья ВАКС поддержал позицию прокурора САП и избрал меру пресечения народному депутату, которого разоблачили на предоставлении неправомерной выгоды топ-чиновникам Александру Кубракову и Мустафе Найему.

Суд частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ и применил к нардепу меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 40,260 млн грн залога, и возложением процессуальных обязанностей в случае его внесения.

Срок содержания под стражей - 2 месяца. То есть пребывание в СИЗО до 21 января 2024 года.

Суд постановил взять подозреваемого под стражу в зале суда.

Дело Лабазюка

Напомним, что 21 ноября НАБУ и САП сообщили о подозрении народному депутату от группы "За майбутнє" Сергею Лабазюку.

По данным следствия, нардеп хотел подкупить высокопоставленного чиновника Минвосстановления, чтобы тот предоставил его компании подряды по восстановлению инфраструктуры на миллиард гривен. За это фигурант обещал "вознаграждение" в размере 3-5% от стоимости каждого подряда. Для согласования дальнейших договоренностей нардеп также привлек директора компании.

После поступления 50 млн грн за подряд по восстановлению разрушенного моста в одном из регионов Украины народный избранник через доверенное лицо предоставил обличителю-топ-чиновнику Государственного агентства восстановления обещанный процент в сумме 150 тысяч долларов.

Передача неправомерной выгоды состоялась на паркинге одного из столичных супермаркетов, а деньги находились в китайской шкатулке.

Нардепу объявили подозрение по ч. 4 ст. 369 УКУ, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

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