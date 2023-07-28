Суд избрал меру пресечения экс-нардепу Аристову

"Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения в виде личного обязательства народному депутату", - говорится в сообщении.

Он подозревается во внесении должностным лицом ложных сведений в официальные документы для организации элитного отдыха на островах в Индийском океане.

Что этому предшествовало

Напомним, что 27 июля по материалам расследования ГБР и СБУ Генеральный прокурор сообщил ему о подозрении по ч. 1 ст. 366 УК Украины.

"Работники ГБР установили, что народный избранник внес в официальные документы заведомо недостоверные сведения о сроке его пребывания за границей, цели командировки, страны пребывания и времени возвращения в Украину", - пишут правоохранители.

Отдых на Мальдивах

Это было сделано для организации отдыха нардепа с семьей в одном из фешенебельных отелей в Мальдивской Республике. ГБР расследует законность этого "визита" народного депутата на Мальдивы во время войны.

Следователи Бюро выясняют каким образом народный депутат Украины смог оказаться на курортном отдыхе несмотря на запрет на выезд чиновникам за границу.

В середине июля 2023 года депутат находился в одном из отелей частного острова Итхаафуши на Мальдивах. С женой и детьми он до 22 июля отдыхал в гостиничном комплексе Waldorf Astoria Maldives.

Что уже установило следствие

Следствие подтвердило, что в период с 05 июня по 22 июля 2023 года депутат находился за пределами Украины. Депутат согласно документам выехал на три дня в Польшу на основании служебной командировки для углубления двустороннего сотрудничества нашего государства с Правительством Литовской Республики.

10 июля 2023 года, находясь за границей, депутат дистанционно открыл больничный в одном из частных медицинских учреждений Киева до 19 июля 2023 включительно.

"При этом, в электронную систему здравоохранения были вероятно внесены недостоверные сведения, поскольку медицинский осмотр фактически не осуществлялся", - добавили в ГБР.