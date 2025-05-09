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Суд избрал меры пресечения двум шпионам, которые работали на Венгрию

Киев, Пятница 09 мая 2025 17:05
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Суд избрал меры пресечения двум шпионам, которые работали на Венгрию Иллюстративное фото: суд отправил под арест двух агентов Венгрии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Шевченковский районный суд Киева решил отправить в СИЗО двух граждан, которых подозреваю в работе на венгерскую разведку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

По данным издания, мужчине, который подозревается в работе на Венгрию, избрали меру пресечения в виде ареста на 60 дней, начиная с 8 мая.

Адвокат подозреваемого рассказал в комментарии "Суспільному", что суд удовлетворил соответствующее ходатайство прокурора. При этом он допустил подачу апелляции, если подозреваемый попросит об этом.

Также меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога избрали женщине, которая может работать на венгерскую военную разведку.

Шпионаж против Украины

Напомним, сегодня, 9 мая, Служба безопасности Украины разоблачила двух агентов военной разведки Венгрии.

По информации правоохранителей, одним из них оказался 40-летний бывший военный из Береговского района, которого Венгрия завербовала и перевела в "режим ожидания" еще в 2021 году.

Он должен был узнать о том, какие военные силы расположены на Закарпатье, а также расспросить местных жителей об их реакции в случае, если в регион войдет миротворческий контингент.

Второй агент - бывшая военнослужащая Сил безопасности и обороны Украины, которая уволилась из подразделения в 2025 году. Она должна была докладывать венгерской разведки о наличии на территории Закарпатья самолетов и вертолетов.

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Служба безопасности Украины Венгрия Закарпатье Суд
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