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Суд Нідерландів отримав від музеїв Криму касацію на рішення щодо "скіфського золота"

Автор: Марія Кучерявець

Верховний суд Нідерландів отримав від музеїв тимчасово окупованого Криму касаційну скаргу на рішення про передачу "скіфського золота" Києву. Наступним кроком є початок попереднього адміністративного процесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Agenzianova.

"До Верховного суду Нідерландів надійшло звернення про скасування рішення Амстердамського апеляційного суду щодо передачі Україні "скіфського золота", - йдеться в повідомленні.

За інформацією офіційного представника Верховного суду Нідерландів Вінсента Хюнтінка, скаргу суд отримав, тож наступним кроком буде ініціювання попереднього адміністративного процесу.

"Дата слухання апеляції ще не призначена", - додав він.

Нагадаємо, Апеляційний суд Амстердама визнав скіфське золото українською власністю і постановив передати його Києву до стабілізації ситуації в окупованому Криму.

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НідерландиСкіфське золото