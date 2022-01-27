Суд Нідерландів отримав від музеїв Криму касацію на рішення щодо "скіфського золота"

Верховний суд Нідерландів отримав від музеїв тимчасово окупованого Криму касаційну скаргу на рішення про передачу "скіфського золота" Києву. Наступним кроком є початок попереднього адміністративного процесу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Agenzianova.
"До Верховного суду Нідерландів надійшло звернення про скасування рішення Амстердамського апеляційного суду щодо передачі Україні "скіфського золота", - йдеться в повідомленні.
За інформацією офіційного представника Верховного суду Нідерландів Вінсента Хюнтінка, скаргу суд отримав, тож наступним кроком буде ініціювання попереднього адміністративного процесу.
"Дата слухання апеляції ще не призначена", - додав він.
Нагадаємо, Апеляційний суд Амстердама визнав скіфське золото українською власністю і постановив передати його Києву до стабілізації ситуації в окупованому Криму.