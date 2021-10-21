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Суд у Нідерландах наступного тижня винесе рішення щодо "скіфського золота"

Автор: Артем Горовенко

Апеляційний суд Амстердама винесе рішення у справі про "скіфське золото" наступного тижня. Засідання заплановане на 26 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт суду.

Повідомляється, що рішення Апеляційного суду Амстердама у справі про приналежність колекції буде оголошено у вівторок, 26 жовтня, об 11:00 за місцевим часом.

Зазначимо, Україна і чотири кримських музеї оскаржують приналежність "скіфського золота". Колекція була передана на виставку до нідерландського Музею Алларда Пірсона в 2013 році. Але після російської окупації півострова він не став передавати її кримським музеям.

Нагадаємо, в грудні 2016 року Окружний суд Амстердама зобов'язав Музей Алларда Пірсона передати "скіфське золото" державі Україна. Наступного тижня буде оголошено вердикт апеляційної інстанції.

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НідерландиСкіфське золото