Суд призначив дату розгляду справи Гандзюк

Фото: Катерина Гандзюк (facebook.com)

Головуюча суддя у справі Олена Чорна

Покровський районний суд Дніпропетровської області анонсував розгляд справи щодо обвинувачених у вчиненні умисних тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили смерть херсонської активістки Катерини Гандзюк. Про це повідомляє прес-служба суду.

У суді зазначили, що розгляд справи розпочнеться 3 червня. Головуюча суддя у справі Олена Чорна.

"Справу (Гандзюк, - ред.) призначено до підготовчого судового засідання на 13:10 год. 3 червня 2019 року", - йдеться у повідомленні.

У суді додали, що представники ЗМІ можуть проводити в судовій залі фотозйомку, відео- та аудіозапис з використанням портативних відео- та аудіотехнічних засобів без окремого дозволу суду, але з урахуванням обмежень, встановлених законом.

Нагадаємо, 23 травня відбулось одне з останніх засідань Тимчасової слідчої комісії Верховної ради для розслідування відомостей щодо нападу на Катерину Гандзюк. Генеральний прокурор Юрій Луценко і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков його проігнорували.

Раніше ГПУ повідомила, що в справі Гандзюк змінили підозру 5 особам, які є вірогідними виконавцями злочину. Зокрема, раніше повідомлялося підозри щодо ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою, - ред.) Змінено на 2 ч. ст.121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер особливого мучення ).