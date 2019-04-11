Суд почав оголошувати обвинувальний акт у справі Крисіна

У Дарницькому районному суді міста Києва за рік нарешті перейшли до оголошення обвинувального акту по справі Юрія Крисіна, якого звинувачують у катуваннях та перешкоджанні мирним зібранням громадян. Про це в коментарі РБК-Україна розказала прокурор у справі Юлія Малашич.

За її словами, сьогодні вже розпочали читати обвинувальний акт. Захист в свою чергу клопотав про оголошення повного тексту.

Сам обвинувачений бере участь в засіданні в режимі відеоконференції із Торецької колонії.

Зазначимо, понад рік суд намагався почати читати обвинувальний акт у справі Юрія Крисіна. За цей час вже змінилася головуюча у справі, а також один із адвокатів обвинуваченого. Таким, чином, із справи вийшов Ігор Василенко, а на його заміну прийшов Валентин Рибін.

Протягом цього часу адвокати Крисіна регулярно зривали засідання, не з'являлися до суду і заявляли відводи прокурорам та судді. Наприкінці липня, коли залишалося оголосити останні 8 сторінок обвинувального акта, сторона захисту з четвертої спроби добилася відводу судді Любові Леонтюк. У підсумку справу почали розглядати наново, із підготовчої стадії, і під головуванням нової судді Ольги Просалової.

Спочатку у справі було двоє обвинувачених - Крисін, якого слідство вважає організатором тітушок, і його охоронець Сергій Чемес. Справу розглядали в суді з лютого 2018 року.

13 червня 2018 року Апеляційний суд Києва ухвалив вирок Крисіну у справі про вбивство журналіста Веремія. Наразі Крисін відбуває строк у Торецькій виправній колонії.