Суд у Москві оштрафував Facebook і Telegram за відмову вилучити "заборонену інформацію"

Суд Таганського району Москви оштрафував Facebook і Telegram за відмову видалити "заборонену інформацію" на 6 млн і 11 млн рублів (2,2 млн і 4 млн гривень) відповідно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство ТАСС.
За даними видання, суд визнав Facebook винним за двома адміністративними протоколами про відмову видалити заборонену інформацію і оштрафував компанію на 6 млн рублів (2,2 млн гривні). Загальна сума штрафів склала 32 млн рублів (близько 12 млн гривень).
Крім того, суд визнав Telegram Messenger Inc у відмові видалити заборонену інформацію. Компанія буде зобов'язана виплатити штраф у розміні 11 млн рублів (4 млн гривень).
У разі повторного порушення компаніями вимог російського законодавства їм загрожує збільшення штрафу до однієї десятої річної виручки.
Нагадаємо, сьогодні регулятор Нідерландів оштрафував соціальну мережу TikTok на 750 тисяч євро.