Суд щодо MH17: Росія відмовила в допиті Гіркіна і Дубинського

Російська Федерація відмовила нідерландському суду у справі про катастрофу MH17 на Донбасі в допиті Ігоря Гіркіна та Сергія Дубинського. Вони на момент катастрофи займали керівні посади в командуванні бойовиків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter кореспондента нідерландського De Telegraaf Саскії Беллеман.
Зокрема, вона процитувала головуючого суддю Хендріка Стенхійса. За його словами, з останніх слухань 8 липня жоден з чотирьох підозрюваних - Ігор Гіркін, Сергій Дубинський, Леонід Харченко і Олег Пулатов - не з'явилися на суд. Останній представлений юристами.
"Російська Федерація не бажає співпрацювати по трьом іншим підозрюваним...На думку росіян, це суперечить російському законодавству", - зазначив суддя.
Нагадаємо, минулого року Офіс генпрокурора оголосив Гіркіну підозру в порушенні законів і звичаїв війни. Він також оголошений в розшук, а український суд дозволив його затримання.
Зазначимо, раніше журналісти проекту Bellingcat ідентифікували причетних до катастрофи MH17.