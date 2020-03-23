Суд щодо MH17 просить розсекретити супутникові знімки США з ракетою

Суд у Гаазі у справі про катастрофу MH17 запросив супутникові знімки, на яких зафіксовано запуск ракети по пасажирському літаку. Про це пише місцеве видання NRC.

Повідомляється, що суд запросив у нідерландської прокуратури супутникові знімки США, які залишаються засекреченими. Суд цікавиться, чи можуть ці знімки розсекретити і додати в кримінальну справу.

Відзначимо, незабаром після катастрофи 17 липня 2014 року тодішній держсекретар США Джон Керрі заявив, що є докази запуску ракети. При цьому прокурору Нідерландів відкрили доступ до цих знімків.

Також повідомляється, що на сьогоднішніх слуханнях захист потерпілих отримав копію кримінальної справи. Крім того, слідчому судді передали справу Олега Пулатова і трьох інших обвинувачених до наступних слухань 8 червня. Слідчий суддя повинен вирішити, які частини переведуть російською мовою для підсудних.

Очікується, що основний розгляд справи почнеться наступного року.

Нагадаємо, раніше суд у Бердянську звільнив від кримінальної відповідальності бойовика, який в 2014 році після катастрофи MH17 на Донбасі охороняв уламки літака. Уродженець Єнакієвого Донецької області був звільнений від кримінальної після того, як надав дані про інших бойовиків, з якими він охороняв збитий літак.