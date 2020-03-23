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У Нідерландах поновилися слухання у справі MH17

Новини » Політика     23.03.2020 - 11:28
У Нідерландах поновилися слухання у справі MH17
Ілюстративне фото (flickr.com/jeroenakkermans)

Слухання поновилися в режимі онлайн

В Окружному суді Гааги 23 березня поновилися слухання у справі про катастрофу MH17 на Донбасі в липні 2014 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію судового засідання.

Зазначимо, слухання продовжилися в закритому режимі без родичів, журналістів та інших зацікавлених сторін. Рішення прийнято через ситуацію з поширенням коронавірусу в Нідерландах. У той же час за процесом можна стежити в онлайн-режимі.

Нагадаємо, раніше передбачалося, що суд у справі MH17 в Гаазі можуть перенести через коронавірус.

Судовий процес у цій авіакатастрофі почався 9 березня. Обвинувачення представило свою версію, згідно з якою пускова установка ЗРК "Бук", що збила малайзійський Boeing, була доставлена на Донбас з Росії. Суддя заявив, що спробує відстежити весь ланцюжок аж до російського командування, а раніше заявлених чотирьох обвинувачених судитимуть окремо в рамках цього кримінального процесу.

На суді, зокрема, були представлені нові свідки, які раніше не були оголошені слідством. У тому числі мова йде про свідка під кодовим позначенням М58, який є колишнім бойовиком "ДНР". За його свідченнями, екіпаж "Бука" говорив з "російським акцентом", а поруч з ракетною установкою знаходилися співробітники ФСБ.

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